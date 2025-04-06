Hansi Flick: 'Real Madrid umurumda değil!'

İspanya La Liga'da zirvede önemli sonuçlar alındı.



Real Madrid, sahasında ağırladığı Valencia'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Barcelona ise sahasında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona, ezeli rakibi ile puan farkını 6'ya çıkartma fırsatını kullanamadı. İspanya La Liga'da şu anda lider Barcelona'nın 67, ikinci sıradaki Real Madrid'in ise 63 puanı bulunuyor.



FLICK'TEN AÇIKLAMA



Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Betis ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada ise Real Madrid'in puan kaybının kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.



Alman teknik adam, "Real Madrid'in ne yaptığı umurumda değil. Eğer biz işimizi yaparsak şampiyon olacağız!" ifadelerini kullandı.



İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Leganes deplasmanına gidecek. Takipçisi Real Madrid ise gelecek hafta Alaves ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



