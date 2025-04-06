Hansi Flick: "Real Madrid umurumda değil!"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Betis maçının ardından, "Real Madrid'in ne yaptığı umurumda değil. Eğer biz işimizi yaparsak şampiyon olacağız!" şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hansi Flick: 'Real Madrid umurumda değil!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2025 13:56
İspanya La Liga'da zirvede önemli sonuçlar alındı.

Real Madrid, sahasında ağırladığı Valencia'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Barcelona ise sahasında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona, ezeli rakibi ile puan farkını 6'ya çıkartma fırsatını kullanamadı. İspanya La Liga'da şu anda lider Barcelona'nın 67, ikinci sıradaki Real Madrid'in ise 63 puanı bulunuyor.

FLICK'TEN AÇIKLAMA

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Betis ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada ise Real Madrid'in puan kaybının kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

Alman teknik adam, "Real Madrid'in ne yaptığı umurumda değil. Eğer biz işimizi yaparsak şampiyon olacağız!" ifadelerini kullandı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Leganes deplasmanına gidecek. Takipçisi Real Madrid ise gelecek hafta Alaves ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery