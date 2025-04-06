Bugün Teşkilat var mı? 6 Nisan bu hafta Teşkilat var mı? TRT 1 yayın akışı

Teşkilat, Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen aranın ardından hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. 30 Mart Pazar günü yayınlanmayan dizinin 6 Nisan tarihinde yayınlanıp yayınlanmayacağı ve Aybüke Pusat'ın ayrılığı sonrası Neslihan karakterinin akıbeti merak ediliyor.



6 NİSAN TEŞKİLAT VAR MI?



Teşkilat dizisi 6 Nisan 2025 Pazar günü TRT1 ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak. Ramazan Bayramı nedeniyle 30 Mart'ta ara veren dizi, hayranlarının sabırsız bekleyişini 138. bölümüyle sonlandıracak.



Saat 20:00'de başlayacak olan bölümde Altay'ın başına gelenler ve Kraliçe'nin hamleleri merak ediliyor. Neslihan karakterini oynayan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından hikayesinin nasıl sonlanacağı ise merak konusu.



TEŞKİLAT BU HAFTA YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?



Teşkilat bu hafta yeni bölümüyle ekranlara dönecek. 1 haftalık verdiği Ramazan Bayramı arasının ardından merakla beklenen yeni bölümüyle izleyiciyle 6 Nisan Pazar günü saat 20.00'de buluşacak. "Altay ve Korkut, Kraliçe'nin peşinde..." duyurusuyla paylaşılan bölüm merakla bekleniyor.



TEŞKİLAT 138. BÖLÜM NE ZAMAN?



Teşkilat'ın 138. bölümü, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 20:00'de TRT 1'de yayınlanacak. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bir hafta ara veren dizi, bu tarihte yeni maceralarıyla geri dönecek.



Fragmanda Altay ve Korkut'un karşı karşıya geldiği sahneler öne çıkarken, Kraliçe'ye gittikçe yaklaştıkları görülüyor.







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