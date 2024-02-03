



89. dakikada Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, İbrahim Bozbey



RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ba, Opoku, Dubois (Dk. 86 Lima), De Souza (Dk. 58 Kemen), Deniz Türüç, Emirhan İlkhan (Dk. 77 Onur Ergün), Berkay Özcan (Dk. 87 Aleksic), Figueiredo (Dk. 78 Keny), Piatek



İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar (Dk. 77 Coly), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 88 Özcan Şahan), Rroca (Dk. 59 Jackson), Muammer Sarıkaya (Dk. 88 Eslem Öztürk), Traore (Dk. 77 Vefa Temel)



Goller: Dk. 36 ve 71 Piatek (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 41 Rroca (İstanbulspor), Dk. 90+1 Ba (RAMS Başakşehir)



71. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Soldan Dubois'nın ortaladığı top, ön direkteki Mehmet Yeşil'den sekerek altıpas içindeki Piatek'e geldi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.89. dakikada Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Başakşehir Fatih TerimEmre Kargın, Abdullah Bora Özkara, İbrahim BozbeyVolkan Babacan, Duarte, Ba, Opoku, Dubois (Dk. 86 Lima), De Souza (Dk. 58 Kemen), Deniz Türüç, Emirhan İlkhan (Dk. 77 Onur Ergün), Berkay Özcan (Dk. 87 Aleksic), Figueiredo (Dk. 78 Keny), PiatekAlp Arda, Sambissa, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar (Dk. 77 Coly), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 88 Özcan Şahan), Rroca (Dk. 59 Jackson), Muammer Sarıkaya (Dk. 88 Eslem Öztürk), Traore (Dk. 77 Vefa Temel)Dk. 36 ve 71 Piatek (RAMS Başakşehir)Dk. 41 Rroca (İstanbulspor), Dk. 90+1 Ba (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Başakşehir'in golleri 36 ve 71. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.Konyaspor'a karşı geçtiğimiz hafta hat-trick yapan Piatek, bu maçta da attığı 2 golle yıldızlaştı.İstanbulspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı hiçbir maçtan puan alamadı.Başakşehir bu sonuçla puanını 33'e çıkardı. İstanbulspor ise 11 puanla son sırada kaldı.Başakşehir bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. İstanbulspor ise oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı.4. dakikada turuncu-lacivertlilerin sağdan kullandığı korner sonrasında İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Ceza sahasında kalan topa son olarak altıpas gerisinde uygun durumdaki Figueiredo vurdu. Kaleci Alp Arda ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.18. dakikada Piatek'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.29. dakikada Sambissa'nın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Volkan üzerine gelen topu güçlükle önledi.33. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Alp Arda önünde seken meşin yuvarlağı güçlükle engelledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.36. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, kaleci Alp Arda'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Simon Deli'nin çizgi üzerinde müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.