Phillip Cocu'nun İngiltere macerası da hüsranla bitti

Fenerbahçe'de beklentilerin bir hayli altında kalarak görevden alınan Phillip Cocu'nun yeni macerası da uzun sürmedi.



Hollandalı teknik adam, Championship ekibi Derby County ile karşılıklı anlaşma sonrasında yollarını ayırdı.



Derby, 50 yaşındaki teknik adam ile 11 maç sonunda 6 puan topladı ve ligin dibinde yer aldı.



İngiliz ekibinde teknik direktörlük görevine, Ocak ayında futbolcu olarak takıma dönen Wayne Rooney'nin getirilebileceği kaydedildi.



