Phillip Cocu'nun İngiltere macerası da hüsranla bitti

Championship ekibi Derby County, Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Phillip Cocu'nun İngiltere macerası da hüsranla bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2020 20:12
Fenerbahçe'de beklentilerin bir hayli altında kalarak görevden alınan Phillip Cocu'nun yeni macerası da uzun sürmedi.

Hollandalı teknik adam, Championship ekibi Derby County ile karşılıklı anlaşma sonrasında yollarını ayırdı.

Derby, 50 yaşındaki teknik adam ile 11 maç sonunda 6 puan topladı ve ligin dibinde yer aldı.

İngiliz ekibinde teknik direktörlük görevine, Ocak ayında futbolcu olarak takıma dönen Wayne Rooney'nin getirilebileceği kaydedildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için