Petr Cech'ten VAR ve penaltı kuralı tepkisi

Chelsea'nin efsane kalecisi Petr Cech, VAR'ı ve penaltıda kalecilerin çizgiye basma zorunluluğunu eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Petr Cech'ten VAR ve penaltı kuralı tepkisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2020 17:18
Efsane Çek kaleci Petr Cech, penaltıda çizgiye basma kuralı ve VAR üzerine paylaşım yaptı.

Leeds ile West Ham arasındaki maçta, kaleci Fabianski'nin santimlerle çizgi dışına çıkması sonrası penaltı tekrar edildi.

CECH'TEN TEPKİ

Paylaşımda bulunan Cech; "Nasıl bir kaleci 7metre 32 santimetre eninde ve 2 metre 44 santimetre boyunda bir kaleyi ayağını hiç hareket ettirmeden korur? Ortalama bir şutun hızına göre nasıl reaksiyon verebilir?" diyerek tepkisini gösterdi.

Fabianski, ilk kullanılan penaltıyı çıkarmasına rağmen VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı tekrar edildi. Leeds United ikinci şansını kullandı ve penaltıyı gole çevirdi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için