Petr Cech'ten VAR ve penaltı kuralı tepkisi

Efsane Çek kaleci Petr Cech, penaltıda çizgiye basma kuralı ve VAR üzerine paylaşım yaptı.



Leeds ile West Ham arasındaki maçta, kaleci Fabianski'nin santimlerle çizgi dışına çıkması sonrası penaltı tekrar edildi.



CECH'TEN TEPKİ



Paylaşımda bulunan Cech; "Nasıl bir kaleci 7metre 32 santimetre eninde ve 2 metre 44 santimetre boyunda bir kaleyi ayağını hiç hareket ettirmeden korur? Ortalama bir şutun hızına göre nasıl reaksiyon verebilir?" diyerek tepkisini gösterdi.



Fabianski, ilk kullanılan penaltıyı çıkarmasına rağmen VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı tekrar edildi. Leeds United ikinci şansını kullandı ve penaltıyı gole çevirdi.



