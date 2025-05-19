Basketbol Süper Ligi'nde son hafta evinde Bursaspor'a mağlup olarak ayağına kadar gelen Play-In oynama fırsatını tepen Aliağa Petkimspor'da Antrenör Burak Gören'in yol ayrımında olduğu iddia edildi.İzmir ekibinde 4 sezondur görev yapıp takımı Süper Lig'de tutmayı başaran, geçen yıl Play-Off oynattığı Petkimspor'u bu yıl ilk kez Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan 49 yaşındaki Gören'le yeniden anlaşılmayacağı iddia ediliyor.Gören'in yerine Polonya'da Anwil Wloclawek takımında görev yaparak bu ülkede yılın antrenörü seçilen Selçuk Ernak'ın adı Aliağa Petkimspor'la anılıyor.