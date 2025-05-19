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Petkimspor'da ayrılık iddiası!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin son haftasında Bursaspor karşısında mağlup olarak Play In oynama fırsatını tepen Aliağa Petkimspor'da antrenör Burak Gören ile yolların ayrılacağı iddiası ortaya çıktı.

calendar 19 Mayıs 2025 12:35
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Petkimspor'da ayrılık iddiası!
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Basketbol Süper Ligi'nde son hafta evinde Bursaspor'a mağlup olarak ayağına kadar gelen Play-In oynama fırsatını tepen Aliağa Petkimspor'da Antrenör Burak Gören'in yol ayrımında olduğu iddia edildi.

İzmir ekibinde 4 sezondur görev yapıp takımı Süper Lig'de tutmayı başaran, geçen yıl Play-Off oynattığı Petkimspor'u bu yıl ilk kez Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan 49 yaşındaki Gören'le yeniden anlaşılmayacağı iddia ediliyor.

Gören'in yerine Polonya'da Anwil Wloclawek takımında görev yaparak bu ülkede yılın antrenörü seçilen Selçuk Ernak'ın adı Aliağa Petkimspor'la anılıyor.

 

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