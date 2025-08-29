28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-1108'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3MB
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Peter Zeidler: "Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum"

Beşiktaş karşılaşmasının ardından Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler açıklamalarda bulundu.

calendar 29 Ağustos 2025 00:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Peter Zeidler: 'Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 yenerek tur atlayan İsviçre ekibi Lausanne'da teknik direktör Peter Zeidler, siyah-beyazlıların ilk yarıda kaçırdığı gol pozisyonlarının maçın dönüm noktası olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeidler, "Bugün maçtan sonra, galibiyetten sonra Beşiktaş taraftarının alkışlamasını nadiren gördüm. Belki de görmemişimdir. Bu alkış bizi onurlandırdı. Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek istiyorum. İkinci yarının başındaki kırmızı kartı herkes farklı düşünebilir. Beşiktaş'ın kaçırdığı 2 gol pozisyonu var. Bunları dönüm noktası olarak değerlendirebilirim. Bunu aşıp bu turu geçtiğimiz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın maça 4'lü savunmayla çıkmasını beklediğini kaydeden Zeidler, "Rakip teknik direktör maçtan önce 3'lü ya da 4'lü çıkmanın bir şey değiştirmeyeceğini söylemişti. Maçtan önce 4'lü çıkacağını düşünüyordum ama merkezde 3'lü kullandı. Beşiktaş'ta pek bir zaaf göremiyoruz. Böyle bir takıma karşı zafere ulaşmak önemliydi." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.