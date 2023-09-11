Pepe'nin forma numarasını Trabzonspor taraftarları seçti

Trabzonspor taraftarları, Socios uygulamasında yaptığı oylamayla Nicolas Pepe'nin forma numarasını seçti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Pepe'nin forma numarasını Trabzonspor taraftarları seçti
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11 Eylül 2023 17:54
Trabzonspor'un son transferi Nicolas Pepe, Trabzonspor taraftarlarının Socios uygulamasında yaptığı oylamayla 29 numarayı formayı giyecek.

Trabzonspor, Fan Token partneri Socios.com ile birlikte bir ilke imza atarak takımın yeni transferi Nicolas Pepe'nin giyeceği forma numarasını taraftara seçtirdi.

Socios uygulamasını indirip dünyanın birçok farklı ülkesinden Trabzonspor'un bazı kararlarında oy hakkı bulunan bordo mavili taraftarlar, bordo mavili takımla 1 yıl sözleşmesi bulunan Pepe'nin forma numarasını belirledi.

Taraftarların oylarıyla Fildişili oyuncu Pepe, Trabzonspor'da bu sezon 29 numaralı formayı terletecek. 

 
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