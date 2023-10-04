Pepe için geri sayım! İşte sahaya çıkacağı tarih

Uzun uğraşlar sonucunda takıma kazandırılan Nicolas Pepe'nin sakatlığı ve fiziksel olarak eksiklikleri nedeniyle sahalara dönüşü Trabzonspor'da moralleri bozmuştu.
Trabzonspor'un 1 sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlarken yaklaşık 3.5 milyon Euro bütçe ayırdığı yıldız oyuncunun sezon başındaki kritik süreci kaçırması hayal kırıklığı yaratırken gözler geri dönüşüne çevrildi. Bir süredir çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Pepe, cuma günü takımın Adana Demirspor'la oynayacağı maçın ardından ise takımla çalışmalara başlayabilecek.
İşte Pepe'nin sahalara döneceği tarih!
Fizyoterapistlerin yanı sıra fiziksel gelişim antrenörlerinin gözetimi altında bireysel idmanlarla güç depolayan oyuncu, pazartesiden itibaren takıma katılacak.
Milli aranın tamamını hem idman eksiğini kapatmak hem de teknik direktör Nenad Bjelica'nın sistemine adapte olabilmek adına yoğun geçirecek olan başarılı oyuncunun, 23 Ekim'de oynanacak olan iç sahadaki Alanyaspor maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor.
Taraftarın sabırsızlıkla beklediği Pepe'nin mevkiisi de bu süreçteki çalışmalara göre kesinlik kazanacak.
Trabzonspor'un 1 sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlarken yaklaşık 3.5 milyon Euro bütçe ayırdığı yıldız oyuncunun sezon başındaki kritik süreci kaçırması hayal kırıklığı yaratırken gözler geri dönüşüne çevrildi. Bir süredir çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Pepe, cuma günü takımın Adana Demirspor'la oynayacağı maçın ardından ise takımla çalışmalara başlayabilecek.
İşte Pepe'nin sahalara döneceği tarih!
Fizyoterapistlerin yanı sıra fiziksel gelişim antrenörlerinin gözetimi altında bireysel idmanlarla güç depolayan oyuncu, pazartesiden itibaren takıma katılacak.
Milli aranın tamamını hem idman eksiğini kapatmak hem de teknik direktör Nenad Bjelica'nın sistemine adapte olabilmek adına yoğun geçirecek olan başarılı oyuncunun, 23 Ekim'de oynanacak olan iç sahadaki Alanyaspor maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor.
Taraftarın sabırsızlıkla beklediği Pepe'nin mevkiisi de bu süreçteki çalışmalara göre kesinlik kazanacak.