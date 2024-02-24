Pep Guardiola: 'İşimi kötü yaparsam çıkar giderim'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Çalışan ve başaracak olan sizlersiniz, sizi eleştirenler değil. İşi kötü yaparsan çıkar evime giderim. Oyuncularım, takımım ve kulübümle birlikte kendimizi kanıtlama arzumuz var. Barcelona'nın başına geçtiğimde insanların birçoğu beni istemedi. Mükemmel biri olmak yerine istenmeyen biri olarak takımın başına geçmek daha doğru." dedi.



Haaland ile ilgili konuşan başarılı çalıştırıcı, "Bu Haaland veya Guardiola'ya özel bir durum değil. 56 gol atmamanı, başarısız olmanı bekliyorlar. Şu anda herkes eleştiriliyor. Pele, Romario, Ronaldo, Rivaldo da eleştirildi. Şu anda Neymar'da bunu görüyoruz. Bu durum her zaman böyle olacak. Buna karşı mücadele etmek istersen kaybedersin. Oyuncularla olan ilişkimin çok profesyonel olması gerekiyor." şeklinde konuştu.



Jürgen Klopp ile ilgili konuşan Pep, "Geldiğimiz günden beri hep birbirimize rakip olduk. Bu yıl Arsenal de yarışa katıldı. Aston Villa ve Tottenham bize dahil olur mu bilmiyorum. Şimdilik zirve yarışında Arsenal ve Liverpool var." dedi.



"Teknik direkör Pep, oyuncu olanı geçti mi?" sorusuna İspanyol hoca, "Kesinlikle geçti. Daha fazla şampiyonluk yaşadı. Oyuncu olarak da teknik direktör olarka da inanılmazdı. Çok şanslıydım. Kariyerim boyunca inanılmaz oyuncularla oynadım. Antrenör olarak da çalıştığım kulüplerde inanılmaz oyunculara sahiptim." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU