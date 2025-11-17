Pep Guardiola: 'Barcelona Başkanı olmam'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, gelecekte Barcelona'ya başkan olarak dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara esprili ama net bir yanıt verdi.

Katalan teknik adam, RAC1'e verdiği röportajda kulübe duyduğu sevgiye rağmen böyle bir görevi üstlenmek istemediğini belirtti.

Guardiola, Barça'nın büyüklüğünün yönetim üzerindeki baskıyı da artırdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona çok özel bir kulüp çünkü herkesin bir fikri var. Kulübün içinde olanlar sürekli bu gürültüyü dikkate almak zorunda. Bu yüzden dünyanın en büyük ve en özel kulübü. Ben Barcelona'yı reddetmiyorum, nereden geldiğimizi her zaman hatırlarız. Ama kravat takıp başkanlık locasında oturmak? Hayır, kendimi orada görmüyorum."

54 yaşındaki teknik adam, bu sözleriyle ileride Barça'da idari bir görev alma ihtimaline kapıyı kapatmış oldu.

Pep Guardiola, futbolculuk döneminde 1990–2001 yılları arasında Barcelona formasını giymiş, 2008–2012 yılları arasında ise teknik direktör olarak kulübün tarihindeki en başarılı dönemlerden birine imza atmıştı.