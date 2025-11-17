17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Pep Guardiola: "Barcelona Başkanı olmam"

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona başkanlığı ihtimaline esprili bir dille kapıyı kapattı.

calendar 17 Kasım 2025 15:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pep Guardiola: 'Barcelona Başkanı olmam'
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, gelecekte Barcelona'ya başkan olarak dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara esprili ama net bir yanıt verdi.
 
Katalan teknik adam, RAC1'e verdiği röportajda kulübe duyduğu sevgiye rağmen böyle bir görevi üstlenmek istemediğini belirtti.
 
Guardiola, Barça'nın büyüklüğünün yönetim üzerindeki baskıyı da artırdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
 
"Barcelona çok özel bir kulüp çünkü herkesin bir fikri var. Kulübün içinde olanlar sürekli bu gürültüyü dikkate almak zorunda. Bu yüzden dünyanın en büyük ve en özel kulübü. Ben Barcelona'yı reddetmiyorum, nereden geldiğimizi her zaman hatırlarız. Ama kravat takıp başkanlık locasında oturmak? Hayır, kendimi orada görmüyorum."
 
54 yaşındaki teknik adam, bu sözleriyle ileride Barça'da idari bir görev alma ihtimaline kapıyı kapatmış oldu.
 
Pep Guardiola, futbolculuk döneminde 1990–2001 yılları arasında Barcelona formasını giymiş, 2008–2012 yılları arasında ise teknik direktör olarak kulübün tarihindeki en başarılı dönemlerden birine imza atmıştı.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
