Pendikspor-Galatasaray maçında elektrik kesintisi!

Galatasaray'ın Pendikspor ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.
Mücadelede dakikalar 38 gösterdiğinde maçta elektrikler kesintisi yaşandı.
Kısa süreli kesintinin ardından yeniden stat aydınlandı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Mücadelede dakikalar 38 gösterdiğinde maçta elektrikler kesintisi yaşandı.
Kısa süreli kesintinin ardından yeniden stat aydınlandı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Pendik'te elektrikler gitti, geldi!pic.twitter.com/CPeejnNz3M
— Sporxtv (@sporxtv) December 2, 2023
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