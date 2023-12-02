Pendikspor-Galatasaray maçında elektrik kesintisi!

Galatasaray'ın Pendikspor ile karşı karşıya geldiği maçta kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

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Pendikspor-Galatasaray maçında elektrik kesintisi!
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02 Aralık 2023 19:46
Galatasaray'ın Pendikspor ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.

Mücadelede dakikalar 38 gösterdiğinde maçta elektrikler kesintisi yaşandı.

Kısa süreli kesintinin ardından yeniden stat aydınlandı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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