Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Adrien Regattin, 19. dakikada Leandro KAppel ve 30. dakikada Thuram kaydetti. Pendikspor, 37. dakikada Regattin ile bir penaltı vuruşundan da faydalanamadı.



Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 21'e yükseltti. Bodrumspor ise 21 puanda kaldı.



Pendikspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bodrumspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.



Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Muhammet Yumak, Cemal Alpay

Pendikspor: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir (Dk. 59 Enes Keskin), Regattin (Dk. 87 Thiam), Kappel (Dk. 87 Ahmet Yazar), Thuram (Dk. 82 Görkem Bitin)

Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar (Dk. 31 Ali Aytemur), Onur Akbay, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 46 Musah), Süleyman Güneş (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Recep Aydın, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 69 Mert Çayir), Jahovic (Dk. 46 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 13 Regattin, Dk. 19 Kappel, Dk. 30 Thuram (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Samet Yalçın, Dk. 56 Musah, Dk. 85 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 19 Kappel, Dk. 34 Tarık Tekdal, Dk. 77 Ferhat Öztorun, Dk. 81 Burak Öğür (Pendikspor)





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