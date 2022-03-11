'Pena'nın bonservisini alın!'

Devre arasında Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena, eski takımına karşı devleşti.



23 yaşındaki file bekçisi yaptığı 4 kurtarış ile Katalan ekibine gol şansı vermezken iki kez de yumrukla top uzaklaştırdı. Ayrıca kullandığı 40 pasta %77 isabet kaydeden file bekçisini tribünler alkışlarla soyunma odasına gönderdi.



Sosyal medyada da Galatasaray taraftarı, Muslera'nın veliahtı olarak Pena'yı gösterip bonservisinin alınmasını istedi.



