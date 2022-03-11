"Pena'nın bonservisini alın!"

Galatasaraylı taraftarlar, Inaki Pena'nın bonservisi için kulübe mesaj gönderdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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'Pena'nın bonservisini alın!'
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11 Mart 2022 09:46
Devre arasında Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena, eski takımına karşı devleşti.

23 yaşındaki file bekçisi yaptığı 4 kurtarış ile Katalan ekibine gol şansı vermezken iki kez de yumrukla top uzaklaştırdı. Ayrıca kullandığı 40 pasta %77 isabet kaydeden file bekçisini tribünler alkışlarla soyunma odasına gönderdi.

Sosyal medyada da Galatasaray taraftarı, Muslera'nın veliahtı olarak Pena'yı gösterip bonservisinin alınmasını istedi. 

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