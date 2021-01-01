"Pelicans, Kyle Lowry'yi kovalayacak" iddiası

New Orleans Pelicans'ın ölü sezon döneminde Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'yi kovalamasının beklendiği iddia edildi.



Bu yaz en çok rağbet görmesi beklenen serbest oyunculardan biri olan Lowry'nin, bu yaz piyasaya girmesiyle pek çok talibi olması bekleniyor.



NY Times'tan Marc Stein'e göre Pelicans, Lowry için olası bir hedef olarak ortaya çıkmış durumda. NBA'in en genç takımlarından biri olan Pelicans'ın, hayal kırıklığı yaratan bir 2020-21 sezonunun ardından birçok değişiklik yapması bekleniyor.



New Orleans, kariyerinde henüz playofflara katılmamış olan Zion Williamson'ın etrafına doğru takım arkadaşlarını yerleştirme konusunda proaktif bir yaklaşımda bulunmak istiyor.



