Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 28., 54. ve 90+2. (P) dakikalarda Pedro Henrique kaydetti. Adana Demirspor'un sayıları ise 58. dakikada Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Mario Balotelli'den geldi.



İKİ KRİTİK VAR KARARI



Adana Demirspor'un 82. dakikada Balotelli ile attığı gol, VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Çağdaş Altay, Sivasspor'un 90+2'de kazandığı penaltıyı ise VAR ekranında izledikten sonra verdi.



Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Adana Demirspor, 45 puanda kaldı. 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Sivasspor ise puanını 37'ye yükseltti.



Adana Demirspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Demir Grup Sivasspor ise Altay'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Balotelli'nin ceza yayına girmeden yerden vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



17. dakikada Bjarnason'un pası sonrası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sinan Kurt'un şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.



19. dakikada Balotelli'nin pasında ceza alanı içinde sol kanatta topla buluşan Bjarnason'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



28. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazdan Gradel'in ortasına Pedro Henrique'nin bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.



45. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, Pedro Henrique'nin ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşu sonrası kaleci Muric topu kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı ikiye çıkardı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yerde ortasında kaleci Muric'i geçen topla buluşan Pedro Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.



58. dakikada Adana Demirspor maçtaki ilk golünü buldu. Ceza yayı içinde rakibiyle mücadele ederken düşen Balotelli'den seken topu alan Stambouli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.



64. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına çalımlarla giren Yunus Akgün yerde kaldı. Devam eden pozisyonda top kornere gitti. Önce köşe vuruşunu işaret eden hakem Çağdaş Altay, daha sonra VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.



68. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Balotelli, topu ağlarla buluşturarak takımının eşitliği yakalamasını sağladı: 2-2.



75. dakikada Yunus Akgün'ün sağdan ortası sonrası ceza alanı içinde topla buluşan Balotelli, pasını Belhanda'nın önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



82. dakikada Belhanda'nın sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Yunus Akgün'ün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan geri döndü. Pozisyonu takip eden Balotelli'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Önce santra noktasını gösteren hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısının ardından pozisyonu tekrar izledi ve Pedro Henrique'ye faul yapıldığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.



88. dakikada bu kez Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Adana Demirspor ceza alanı içinde yaşanan karambol sonrası hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyip, Belhanda'nın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.



90+2. dakikada Pedro Henrique kullandığı penaltı atışını gole çevirdi: 2-3.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Çağdaş Altay, Kamil Çetin, Mehmet Emin Tuğral



Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 80 Alper Uludağ), Sinan Kurt (Dk. 80 Gökhan İnler), Stambouli, Yunus Akgün (Dk. 90+2 Akintola), Bjarnason (Dk. 60 Assombalonga), Vargas (Dk. 60 Belhanda), Balotelli



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ziya Erdal (Dk. 90+Uğur Çiftçi), Ulvestad (Dk. 90+7 Camara), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 81 Cofie), Pedro Henrique, Kayode (Dk. 67 Konate), Gradel



Goller: Dk. 28, 54 ve 90+2 (Penaltıdan) Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor), Dk. 58 Stambouli, Dk. 68 Balotelli (Penaltıdan) (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 42 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 78 Konate, Dk. 83 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Muric, Dk. 84 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)





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