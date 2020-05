Payton, Jordan'ın kendisine gülmesine cevap verdi!

NBA efsanesi Gary Payton, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın The Last Dance belgeselinde kendisine gülmesine cevap verdi.



Payton, 1996 NBA Finalleri'ndeki rakibi Jordan'ın, kendisini savunmasının ona problem yarattığına gülmesini gördüğünde, kızdığını belirtti.



Jordan'ın içten kahkahaları kısa sürede viral olmuştu ve "The Last Dance"ten çıkan yeni meme'lerin de bir parçası olmuştu.



"Kızdığımı biliyorsun! O an onu aramayı bile düşündüm! Ama biliyor musun, Mike'dan beklediğim şey de bu, çünkü ben de aynı şeyi söylerdim. Ben de hiçbir şeyi kabul etmem, birinin beni savunabildiğini kabul etmem. Size kariyerim boyunca John Stockton dışında kimsenin bana sıkıntı yaşatmadığını söylerim. Yani işlerin böyle yürüdüğünü biliyorsunuz."



Jordan, Seattle SuperSonics serisinde 3-0 öne geçtikten sonra, Payton'ın kendisini iyi savunduğunu ve sıkıntı verdiğini söylemesine kahkaha atarak tepki vermişti ve "Glove'la hiç sorun yaşamadım." demişti.



"MIKE'TAN FAZLASINI BEKLEMİYORUM, BEN DE KABUL ETMEZDİM"



Payton ise Jordan'ın kendisini elit kalibreli bir savunmacı olarak kabul etmesine gerek olmadığını ve bunu kabul etmesini beklemediğini açıkladı:



"Mike'a kızgın değilim, çünkü Mike'ı adam gibi savunan çok fazla oyuncu yoktu. Her zaman dominanttı ama sanırım ben ve (Pistons point guardı) Joe Dumars ona ciddi sıkıntı veren isimlerdik, buna gerçekten inanıyorum. Ve böyle söylemesinden memnunum, çünkü ondan başka bir şey beklemem zaten. Michael Jordan'dan başka bir şey beklemem. Michael Jordan, Michael Jordan'dır, bu yüzden onun hakkında konuşuyoruz, bu yüzden onun hakkında 10 haftalık bir The Last Dance izliyoruz, çünkü bu işler böyledir."



"Kendisi, hepimizin en büyük basketbol oyuncusu olarak tanımadığı adam ve bu konuda sorun yok, ondan daha azını beklemiyorum."