Paul Onuachu: 'Konsantrasyon eksikliği yaşadık'





Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Paul Onuachu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Paul Onuachu'nun açıklamaları şu şekilde:



"O GOL, BU GOLDEN DAHA İYİYDİ"



Attığı muhteşem golle ilgili gelen soruya Paul Onuachu, "Attığım golü tekrar izledim. Sizin de hatırlatmanız iyi oldu Konyaspor'a attığım golü de hatırlamış oldum. İkisine bakmam lazım ama Konyaspor'a attığım gol bugünkü attığım golden daha iyi diyebilirim. Golü tarif etmem gerekirse içgüdüsel olarak attığım bir gol çünkü karar almam gerekiyordu. O hareketin doğru olacağına inandım. Saniyelik bir karar aslında. İyi bir vuruş, iyi de bir gol oldu aslında ama hangi golün güzel olduğu konusunda bir daha bakmam lazım ama Konyaspor'a attığım gol bir tık daha önde gibi duruyor. Tekrar izledikten sonra karar vermiş olacağım." diyerek yanıt verdi.