27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
1-0DA
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-1
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
1-0DA
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-2
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
0-162'
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
0-050'
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
0-048'
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
3-4
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Paul Onuachu: "Konsantrasyon eksikliği yaşadık"

Trabzonspor forveti Paul Onuachu, Trabzonspor'un Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından konuştu.

calendar 27 Eylül 2025 22:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Paul Onuachu: 'Konsantrasyon eksikliği yaşadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trabzonspor, zorlu deplasman maçında Fatih Karagümrük'ü 4-3 ile geçti.

Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Paul Onuachu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Paul Onuachu'nun açıklamaları şu şekilde:

3 puandan dolayı mutlu ettiğini belirten Onuachu, "Öncelikle 3 puan için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Takım galibiyet aldığı için mutluyum, kendim de gol attığım için ayrıca mutluyum. Bugün bizim adımıza iyi bir maç oldu. Yediğimiz gollerde tek sorun konsantrasyon eksikliği yaşadık." dedi.
 
"O GOL, BU GOLDEN DAHA İYİYDİ"

Attığı muhteşem golle ilgili gelen soruya Paul Onuachu, "Attığım golü tekrar izledim. Sizin de hatırlatmanız iyi oldu Konyaspor'a attığım golü de hatırlamış oldum. İkisine bakmam lazım ama Konyaspor'a attığım gol bugünkü attığım golden daha iyi diyebilirim. Golü tarif etmem gerekirse içgüdüsel olarak attığım bir gol çünkü karar almam gerekiyordu. O hareketin doğru olacağına inandım. Saniyelik bir karar aslında. İyi bir vuruş, iyi de bir gol oldu aslında ama hangi golün güzel olduğu konusunda bir daha bakmam lazım ama Konyaspor'a attığım gol bir tık daha önde gibi duruyor. Tekrar izledikten sonra karar vermiş olacağım." diyerek yanıt verdi.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
