Klutch Sports ajansı CEO'su Rich Paul, yakın arkadaşı LeBron James'in Cleveland Cavaliers'tan "çabuk sıkıldığı" için ayrıldığını söyledi.



Paul ayrıca, James'in 2018'de Cavaliers'tan Lakers'a gitmesinin nedeninin, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Lonzo Ball ve Josh Hart gibi genç oyuncuların sergilediği potansiyele mentörlük ve liderlik yapma arzusu olduğunu da sözlerine ekledi:



"Onu tanıyanlar şunu bilir ki, çabuk sıkılan biridir. Ama o dönemde Jesse'nin (Buss) draft ettiği oyuncular da çok iyiydi. Kuz, Brandon Ingram, Zo, Josh Hart, hepsi çok gençti ama yeteneklilerdi."



LeBron, o dönemden bu yana Anthony Davis'le kurduğu ortaklıkla 2020'de Lakers'la şampiyonluk kazanmış ve gösterdiği bireysel performansla ligin halen önde gelen oyuncularından biri olduğunu göstermeyi sürdürmüştü.



