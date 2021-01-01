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Pascal Siakam, Raptors'dan ayrılmak istemiyor

Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın takımında kalmak istediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın takımında kalmak istediği bildirildi.

Raptors'ın, gelen teklifleri dinlemeye istekli olmasına rağmen şu anda Pascal Siakam'ı takasa açmadığı belirtildi. The Athletic'den Sam Amick, Siakam'ın, Raptors'ta kalmak istediğini kaydetti.

Raptors başkanı Masai Ujiri'nin, kontratında üç sezonu ve 106 milyon dolar alacağı kalan Siakam'a kendisini takasa açmadığını açıkça belirttiği açıklandı.

Siakam, Haziran ayı başında omzundan ameliyat geçirmişti ve en erken Kasım ayına kadar kadro dışı olması bekleniyor.


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