Partizan, son saniyede kazandı!

Partizan, ALBA Berlin'i Carlik Jones'un son saniye basketiyle mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Partizan, son saniyede kazandı!
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13 Aralık 2024 02:14
THY EuroLeague'in 15. haftasında ALBA Berlin ile Partizan karşı karşıya geldi. Berlin Uber Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Partizan 91-90'lık skorla kazandı.

Partizan'a galibiyeti getiren basketi son saniyede Carlik Jones attı. Jones mücadeleyi 24 sayıyla tamamladı. Tyrique Jones 20, Sterling Brown 18, Duane Washington 13 sayıyla oynadı.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Partizan derecesini 7-8'e getirdi. ALBA Berlin ise 15 maçta 12. yenilgisini aldı.

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