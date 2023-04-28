Partizan kazandı, Madrid kavga çıkardı

THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında, Real Madrid ile Partizan Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Karşılaşmanın bitmesine 01 dakika 40 saniye kala her iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Çıkan kavga nedeniyle, karşılaşma sona erdirildi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Partizan kazandı, Madrid kavga çıkardı
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28 Nisan 2023 08:38
THY EuroLeague playofflarında yapılan Real Madrid - Partizan maçı çıkan olaylar nedeniyle erken bitti.

Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı.

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçti. Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü yapılacak.

NELER YAŞANDI?

Deplasman ekibinin hücum ettiği esnada Real Madrid'den Sergio Llull, Kevin Punter'a çok sert bir faul yaptı. Bu faulün üzerine bir anda saha karıştı.

Tüm oyuncular birbirlerine girerken Real Madrid'den Guerschon Yabusele, Partizan'lı Dante Exum'u yere serdi. Bunun üzerine olaylar iyice büyüdü.

Sonuç olarak karşılaşmanın hakemleri, çok sayıda oyuncunun diskalifiye edilmesi nedeniyle maçı erken bitirme kararı aldılar.

EUROLEAGUE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"OYNAYACAK İKİŞER OYUNCULARI KALMADI"

"Real Madrid ile Partizan Belgrad arasındaki playoff serisinin 2. maçı Perşembe günü maçın bitimine 1 dakika 40 saniye kala sahada yaşanan bir tartışma nedeniyle durduruldu ve her iki takımın benchlerinin çoğu boşaltıldı.

Tartışmaya katılan oyunculara ve bench alanını terk ettikleri için otomatik olarak oyundan atılan oyunculara diskalifiye uygulandığında, her iki takımın da maçı bitirmek için gerekli minimum iki oyuncuya sahip olmadığı görüldü ve bu nedenle maç resmi olarak durdurulduğu andaki skorla, 80-95 Partizan lehine sona ermiş sayıldı ve böylece Partizan seride 2-0 öne geçti.

Euroleague Basketball, rapor edilen olayları Euroleague Basketball Bağımsız Disiplin Hakimi'ne havale etmiştir. Hakim, saha içi olaylarla ilgili kararını 24 saat içinde, belirlenen prosedürlere uygun olarak verecektir.

Euroleague Basketball maç sonunda yaşanan olayları şiddetle kınamaktadır. Bu tür olaylar, ligin ve kulüplerinin desteklediği ve aynı zamanda basketbol sporunun içerdiği saygı değerlerini temsil etmemektedir."

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