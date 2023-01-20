Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde yanıtı

Sol bek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jayden Osterwolde için teklifte bulunduğu Parma'dan yanıt aldı.



Hollandalı yıldız için Fenerbahçe'nin ilk teklifi kiralama yönündeydi. 21 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a gelmeyi çok istese de Parma bu teklifi geri çevirdi.



FENERBAHÇE SERVET ÖNERDİ



İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Hollandalı sol bek için kesenin ağzını açtı. Buna göre Fenerbahçe'nin Oosterwolde için İtalyan ekibine yaptığı son teklif, bonservisi için 5.5 milyon euro önerdi... Sarı-Lacivertliler ayrıca Parma'ya, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay vermeyi de taahhüt etti.



İtalyan ekibi, sezon başında 3 milyon euroa kadrosuna kattığı Oosterwolde'yi kaybetmek istemiyor. Ancak yıldız futbolcunun Fenerbahçe için istekli olması nedeniyle, yapılan son teklifin kabul edilebileceği belirtildi.





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