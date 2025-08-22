San Antonio Spurs'ün efsane oyun kurucularından Tony Parker, kariyerinin yeni hedefini açıkladı.Dört kez NBA şampiyonu olan Parker, Fransız L'Equipe gazetesine verdiği röportajda uzun vadeli amacının NBA'de başantrenörlük yapmak olduğunu söyledi.43 yaşındaki Parker, bu hedefe ilham veren en önemli etkenin geçtiğimiz sonbaharda eski koçu Gregg Popovich ile yaptığı sohbetler olduğunu belirtti. Bu yıl Spurs idmanlarını izleme fırsatı bulduğunu ve bunun sahaya duyduğu tutkuyu yeniden alevlendirdiğini aktardı.Parker ayrıca, Fransız futbol efsaneleri Zinedine Zidane ve Thierry Henry'den aldığı tavsiyelerin de kendisini koçluk konusunda motive ettiğini söyledi. İki isim de Parker'a, halihazırda tamamlamaya çalıştığı Fransız DES koçluk diplomasını almasını önerdi.Diplomanın NBA'de koçluk için zorunlu olmadığını vurgulayan Parker, yine de kendisini en iyi şekilde hazırlamak istediğini belirterek sınava Mayıs ayında gireceğini ve sonrasında fırsatlara göre koçluk kariyerine başlamayı planladığını ifade etti:Parker, 17 sezon formasını giydiği Spurs'te 2003, 2005, 2007 ve 2014'te şampiyonluk yaşadı ve 2007'de NBA Finalleri MVP'si seçildi. 2019'daki emekliliğinin ardından ASVEL Basket kulübünde başkanlık görevini üstlenen Parker, hem Fransız Ligi'nde hem de EuroLeague'de aktif rol almaya devam etti.Parker, halihazırda bazı kulüplerden ilgi gördüğünü doğrulasa da önceliğinin eğitimini tamamlamak olduğunu dile getirdi. Eğer NBA'de koçluk yaparsa, bu göreve gelen Avrupa kökenli eski oyuncuların sayısına katılacak. Parker'ın oyunculuk kariyeri ve Spurs ile yakın ilişkileri, kendisini yakından izlenecek bir aday haline getiriyor.