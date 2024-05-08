Paris 2024 kotası için 9 milli güreşçi mindere çıkacak

Güreşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak son isimlerin belirleneceği Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde 9 milli sporcu mücadele edecek.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek organizasyona 93 ülkeden 517 güreşçi katılacak.



Organizasyonda yarın grekoromen stil, 10 Mayıs Cuma günü grekoromen stil ve kadınlar, 11 Mayıs Cumartesi günü kadınlar ve serbest stil, 12 Mayıs Pazar günü ise serbest stil karşılaşmaları yapılacak.



Paris 2024 için son kotaların verileceği organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:



- Serbest stil



57 kilo - Muhammet Karavuş



65 kilo - Ahmet Duman



74 kilo - Soner Demirtaş



86 kilo - Osman Göçen



- Grekoromen stil



67 kilo - Selçuk Can



97 kilo - Metehan Başar



- Kadınlar



53 kilo - Zeynep Yetgil



57 kilo - Elvira Kamaloğlu



62 kilo - Nesrin Baş



