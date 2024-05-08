Paris 2024 kotası için 9 milli güreşçi mindere çıkacak

Güreşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak son isimlerin belirleneceği Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde 9 milli sporcu mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek organizasyona 93 ülkeden 517 güreşçi katılacak.
Organizasyonda yarın grekoromen stil, 10 Mayıs Cuma günü grekoromen stil ve kadınlar, 11 Mayıs Cumartesi günü kadınlar ve serbest stil, 12 Mayıs Pazar günü ise serbest stil karşılaşmaları yapılacak.
Paris 2024 için son kotaların verileceği organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:
- Serbest stil
57 kilo - Muhammet Karavuş
65 kilo - Ahmet Duman
74 kilo - Soner Demirtaş
86 kilo - Osman Göçen
- Grekoromen stil
67 kilo - Selçuk Can
97 kilo - Metehan Başar
- Kadınlar
53 kilo - Zeynep Yetgil
57 kilo - Elvira Kamaloğlu
62 kilo - Nesrin Baş
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek organizasyona 93 ülkeden 517 güreşçi katılacak.
Organizasyonda yarın grekoromen stil, 10 Mayıs Cuma günü grekoromen stil ve kadınlar, 11 Mayıs Cumartesi günü kadınlar ve serbest stil, 12 Mayıs Pazar günü ise serbest stil karşılaşmaları yapılacak.
Paris 2024 için son kotaların verileceği organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:
- Serbest stil
57 kilo - Muhammet Karavuş
65 kilo - Ahmet Duman
74 kilo - Soner Demirtaş
86 kilo - Osman Göçen
- Grekoromen stil
67 kilo - Selçuk Can
97 kilo - Metehan Başar
- Kadınlar
53 kilo - Zeynep Yetgil
57 kilo - Elvira Kamaloğlu
62 kilo - Nesrin Baş
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU