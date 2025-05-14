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Para judocular, Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Astana'daki IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda milli para judocular 1 gümüş ve 3 bronz madalya daha kazanarak madalya sayısını 6'ya çıkardı.

calendar 14 Mayıs 2025 18:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para judocular, Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı
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Kazakistan'da devam eden 2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda para judocular 4 madalya daha elde etti. 

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Astana'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular 1 gümüş, 3 bronz madalya aldı.

J2 +95 kiloda İbrahim Bölükbaşı gümüş, J1 95 kiloda Yasin Çimciler, J1 60 kiloda Merve Hajabipour J1 +70 kiloda Nazan Akın Güneş bronz madalya elde etti.

Toplamda 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 6 madalya alan milliler, 15 Mayıs Perşembe günü takım müsabakalarına çıkacak.

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