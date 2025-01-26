Para badmintoncu Sedat Tümkaya, Mısır'da bronz madalya aldı

Uluslararası Mısır Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Sedat Tümkaya, çift erkekler SU5 kategorisinde bronz madalya kazandı.



Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Sedat, başkent Kahire'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda Azerbaycanlı partneri İbrahim Aliyev ile beraber yarı finale yükseldi.



Sedat ile İbrahim Aliyev, Hindistan'dan Deep Ranjan Bisoyee-Dev Rathi ikilisine 2-0 (21-12, 21-14) yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.







