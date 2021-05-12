Papiss Cisse çok geç kaldı

Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse, aranan golü buldu ancak çok geç kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Papiss Cisse çok geç kaldı
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12 Mayıs 2021 08:22
Papiss Demba Cissé
Papiss Demba Cissé
Fenerbahçe
Senegalli oyuncu Papiss Cisse, 4 maçlık aranın ardından Ankaragücü karşısında 11 dakika şans bulmuştu.

Emre Belözoğlu, Sivasspor maçında bir an önce golü bulmak adına Cisse'yi 51. dakikada sahaya sürdü.

35 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde istediği topları alamadı. Cisse, 4 ikili mücadele kazandı, 3 çalım denemesinde de başarılı oldu.

Deneyimli oyuncu aradığı golü de buldu ancak dakikalar 90+3'ü gösterirken... 

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