Senegalli oyuncu Papiss Cisse, 4 maçlık aranın ardından Ankaragücü karşısında 11 dakika şans bulmuştu.
Emre Belözoğlu, Sivasspor maçında bir an önce golü bulmak adına Cisse'yi 51. dakikada sahaya sürdü.
35 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde istediği topları alamadı. Cisse, 4 ikili mücadele kazandı, 3 çalım denemesinde de başarılı oldu.
Deneyimli oyuncu aradığı golü de buldu ancak dakikalar 90+3'ü gösterirken...
Emre Belözoğlu, Sivasspor maçında bir an önce golü bulmak adına Cisse'yi 51. dakikada sahaya sürdü.
35 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde istediği topları alamadı. Cisse, 4 ikili mücadele kazandı, 3 çalım denemesinde de başarılı oldu.
Deneyimli oyuncu aradığı golü de buldu ancak dakikalar 90+3'ü gösterirken...