Paolo Maldini, Fenerbahçeli yıldızı Milan'a istiyor!

İtalya Serie A'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşantransfer çalışmalarına başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Milan,transfer etmek için harekete geçti.Serie A devindesözleşmesi sona erdi. 27 yaşındaki tecrübeli stoperle yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi.savunma hattına takviye yapmak için çalışmalara başladığı belirtildi.Milan ve İtalya futbolunun efsane savunmacılarından Paolo Maldini, Fenerbahçelii gözüne kestirdi. Milan Sportif Direktörü, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. İtalya'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan, Devler Ligi'nde de eski günlerine dönmenin peşinde. Bu nedenle savunma hattının güçlendirilmesi gerekiyor.kulübün scout ekibindenMaldini'nin, Milan'ın teknik ekibiyle de görüşmeler yaptığı ve hazırlanan transfer listesinde ilk sıralarda Kim Min Jae'nin geldiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin şu an olmazsa olmazları arasında yer alan 24 yaşındaki stoper için ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade edildi. Öte yandan Çizme basınında Napoli'nin de Kim Min Jae'yi izlediği yazıldı.Sarı-lacivertli kulübün Vitor Pereira'nın transfer raporu doğrultusunda kadrosuna kattığı Kim Min Jae takımın vazgeçilmezi oldu. Güney Koreli savunmacı geçtiğimiz sezon 40 müsabakaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Sarı-lacivertlilerin 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min Jae'nin sözleşmesi 2025'te sona erecek. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.Milan'ın transfer listesine göre hareket edeceği, hazırlanan listede savunmacı olarak Kim'le beraber Lille'in 22 yaşındaki Hollandalı defansı Sven Botman da bulunuyor. Milan'ın Kim Min-Jae'nin alternatifi olarak gördüğü Sven Botman da geçtiğimiz yıl etkili bir performans sergiledi. Genç oyuncu geçtiğimiz yıl Lille formasını 32 kez giydi. 22 yaşındaki stoper 3 gol ve 1 asist üretti