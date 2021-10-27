Panathinaikos maçı öncesi rakamlarla Anadolu Efes

Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 275 blok ile Turkish Airlines Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada 182 blok ile Tibor Pleiss yedinci, 129 blok ile Chris Singleton 19. sırada bulunuyor.

Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 474 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında yedinci sırada yer alıyor.

Dunston ayrıca, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1160 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 10. oyuncusu. Dokuzuncu sırada ise 1189 ribaunt ile Kerem Gönlüm bulunuyor. Aynı sıralamada Chris Singleton ise 973 ribaunt ile 21. sırada yer alıyor.

Shane Larkin, görev yaptığı son dokuz karşılaşmanın sekizinde sahadan çift haneli skorlar ve çift haneli verimlilik puanları üreterek ayrıldı. Larkin, ayrıca forma giydiği son altı maçın beşinde sahadan en az bir top çalma ile ayrıldı.

Vasilije Micic, görev yaptığı son 13 karşılaşmanın 12'sinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.

Chris Singleton, Euroleague'de oynaığı son altı maçın beşinde en az bir top çalma ile mücadele etti.

Elijah Bryant, forma giydiği son dokuz maçın sekizinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.

James Anderson, dört iki sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. iki sayılık isabetine ulaşacak.

Shane Larkin, dört üç sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. üç sayılık isabetine ulaşacak.

Takım kaptanımız Doğuş Balbay'ın Euroleague kariyerindeki 200. asistine ulaşması için iki asiste ihtiyacı var.

İlk beş hafta sonunda Shane Larkin maç başına 19,00 verimlilik puanı ortalaması ile beşinci durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 5,20 asist ile bu kategoride ikinci sırada yer alıyor. Başarılı oyuncumuz % 92,6 ortalama ile ligdeki en iyi serbest atış yüzdesine sahip.

Vasilije Micic, beşinci haftanın ardından maç başına 20,50 sayı ortalaması ile bu sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Micic ayrıca maç başına 3,75 üç sayılık isabeti ile bu kategoride lider durumda bulunuyor.