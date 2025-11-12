Panathinaikos, Euroleague'de iki maç sonra galip!

Panathinaikos, Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Paris Basket'e konuk oldu.
AccorHotels Arena'da oynanan mücadeleyi Panathinaikos, 101-95 kazandı.
Panathinaikos adına Kendrick Nunn 20 sayı 4 ribaund 6 asist, Kenneth Faried 17 sayı 10 ribaund 1 asist ile oynadı.
Paris Basket'te Justin Robinson 22 sayı 4 asist, Nadir Hifi 19 sayı 4 ribaund 2 asist üretti.
Bu sonuçla Panathinaikos 10. maçında 6. galibiyetini alırken; Paris 4 galibiyette kaldı.
