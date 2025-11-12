Panathinaikos, Euroleague'de iki maç sonra galip!

Panathinaikos, Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Paris Basket'i 101-95 mağlup etti.

calendar 12 Kasım 2025 01:41 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 01:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Panathinaikos, Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Paris Basket'e konuk oldu.

AccorHotels Arena'da oynanan mücadeleyi Panathinaikos, 101-95 kazandı.

Panathinaikos adına Kendrick Nunn 20 sayı 4 ribaund 6 asist, Kenneth Faried 17 sayı 10 ribaund 1 asist ile oynadı.

Paris Basket'te Justin Robinson 22 sayı 4 asist, Nadir Hifi 19 sayı 4 ribaund 2 asist üretti.

Bu sonuçla Panathinaikos 10. maçında 6. galibiyetini alırken; Paris 4 galibiyette kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
