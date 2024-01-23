Panathinaikos'a Bakambu önerisi!

Galatasaray'da bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Cedric Bakambu için Yunanistan'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Yunan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcunun Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'a önerildiği öne sürüldü.
Yunanistan'da daha önce Olympiakos forması giyen Kongolu futbolcunun Panathinaikos'a transferi konusunda ise menajerlerin önerisine rağmen şu an için somut bir gelişme olmadığı kaydedildi.
FATİH TERİM'İN TRANSFERLERİ
Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, transferde özellikle Türkiye Ligi'nden yakından tanıdığı isimlere yöneldi. Terim yönetimindeki Yunan ekibi, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ve Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas ile birlikte Trabzonspor'un eski yıldızı Vitor Hugo'yu kadrosuna kattı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Bakambu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Yunan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcunun Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'a önerildiği öne sürüldü.
Yunanistan'da daha önce Olympiakos forması giyen Kongolu futbolcunun Panathinaikos'a transferi konusunda ise menajerlerin önerisine rağmen şu an için somut bir gelişme olmadığı kaydedildi.
FATİH TERİM'İN TRANSFERLERİ
Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, transferde özellikle Türkiye Ligi'nden yakından tanıdığı isimlere yöneldi. Terim yönetimindeki Yunan ekibi, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ve Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas ile birlikte Trabzonspor'un eski yıldızı Vitor Hugo'yu kadrosuna kattı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Bakambu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.