Pacers ve Pelicans, Sezon İçi Turnuvası yarı finallerinde!

NBA'de Sezon İçi Turnuvası, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pacers ve Pelicans, Sezon İçi Turnuvası yarı finallerinde!
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05 Aralık 2023 09:18
NBA'de Sezon İçi Turnuvası, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.

PACERS 122-112 CELTICS

Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da oynanan Sezon İçi Turnuvası Çeyrek Finalinde konuk ettiği Boston Celtics'i 122-112 mağlup etti.

Pacers üst üste ikinci galibiyetini aldı ve Sezon İçi Turnuva Yarı Finallerine yükselmeye hak akzandı. Tyrese Haliburton 26 sayı, 10 ribaund ve 13 asistle kariyerinin ilk triple-double'ına imza atarken, Buddy Hield 21 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla, Myles Turner ise 17 sayı ve 10 ribaundla oynadı.

Celtics cephesinde Jayson Tatum, 32 sayı, 12 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti. Jaylen Brown 30 sayı, 9 ribaund, 1 top çalma ve 2 blokla oynarken, Derrick White 18 sayı, 4 ribaund, 8 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

PELICANS 127-117 KINGS

New Orleans Pelicans, Golden 1 Arena'da oynanan Sezon İçi Turnuva Çeyrek Finalinde Sacramento Kings'i 127-117 yenmeyi başardı.

Brandon Ingram 30 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle Pelicans'a liderlik etti. Herb Jones 23 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 blokla oynarken, Jonas Valanciunas 18 sayı ve 11 ribaundla double-double yaparken, CJ McCollum 17 sayı, 7 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Trey Murphy 16 sayı kaydederken, Zion Williamson 10 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.

De'Aaron Fox 30 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle Kings'teki en skorer isimdi. Domantas Sabonis 26 sayı, 13 ribaund, 10 asist, 2 top çalma ve 1 blokla triple-double performansı sergilerken, Malik Monk 21 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla, Keegan Murray 14 sayı, 4 ribaund ve 1 asistle, Kevin Huerter ise 12 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.

Pelicans ekibi Perşembe gecesi, Las Vegas'ta bu gece Phoenix Suns ve Los Angeles Lakers arasında oynanacak Çeyrek Final karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

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