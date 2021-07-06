Pablo Rosario: "Aklımız ve kalbimiz Galatasaray'da"

PSV Eindhoven'dan Pablo Rosario, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön elemesine değindi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Pablo Rosario: 'Aklımız ve kalbimiz Galatasaray'da'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2021 18:41
PSV Eindhoven'ın 24 yaşındaki oyuncusu Pablo Rosario, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacakları maça çok önem verdiklerini söyledi.

Galatasaray için çalışmaları sürdürdüklerini belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumdayız, Galatasaray maçından başka bir şey düşünmüyoruz. Kulüp için çok önemli bir maç var ve hepimizin bu zafere ihtiyacı var. Gelecek hafta Almanya'daki kampta bir adım daha atacağız ve Galatasaray eşleşmesini mutlu bitireceğiz. Aklımız ve kalbimiz Galatasaray maçında." dedi.

Marco van Ginkel ve Davy Pröpper transferleriyle güç kazandıklarını söyleyen Hollandalı futbolcu, "Takımımızda birkaç genç oyuncu da var, transferlerle birlikte kalitemiz yükseldi. İdmanlarda çok eğleniyoruz, yeni transferlerimizle birlikte daha iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven ile 21 Temmuz'da deplasmanda karşılaşacak. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.