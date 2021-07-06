Pablo Rosario: 'Aklımız ve kalbimiz Galatasaray'da'

PSV Eindhoven'ın 24 yaşındaki oyuncusu Pablo Rosario, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacakları maça çok önem verdiklerini söyledi.



Galatasaray için çalışmaları sürdürdüklerini belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumdayız, Galatasaray maçından başka bir şey düşünmüyoruz. Kulüp için çok önemli bir maç var ve hepimizin bu zafere ihtiyacı var. Gelecek hafta Almanya'daki kampta bir adım daha atacağız ve Galatasaray eşleşmesini mutlu bitireceğiz. Aklımız ve kalbimiz Galatasaray maçında." dedi.



Marco van Ginkel ve Davy Pröpper transferleriyle güç kazandıklarını söyleyen Hollandalı futbolcu, "Takımımızda birkaç genç oyuncu da var, transferlerle birlikte kalitemiz yükseldi. İdmanlarda çok eğleniyoruz, yeni transferlerimizle birlikte daha iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven ile 21 Temmuz'da deplasmanda karşılaşacak.



