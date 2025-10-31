31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-052'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-155'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Özgür Özel'in bahis iddiası sonrası Başsavcılık'tan soruşturma kararı

CHP lideri Özgür Özel'in "Göztepe maçında verilen haksız kırmızı karta Kuzey Kıbrıs'tan 5,5 milyon liralık bahis oynandı" iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

calendar 31 Ekim 2025 15:52 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 16:21
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Özgür Özel'in bahis iddiası sonrası Başsavcılık'tan soruşturma kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde 'kırmızı karta 5,5 milyon liralık bahis oynandığı' yönündeki iddia üzerine re'sen soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Esenyurt'taki konuşmasında, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında, Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyon liralık kırmızı karta bahis oynamış" şeklindeki açıklamasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, iddialarda adı geçen olay ve kişileri araştırmak üzere resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.  [DHA]

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.