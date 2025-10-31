Özgür Özel'in bahis iddiası sonrası Başsavcılık'tan soruşturma kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde 'kırmızı karta 5,5 milyon liralık bahis oynandığı' yönündeki iddia üzerine re'sen soruşturma başlatıldı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Esenyurt'taki konuşmasında, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında, Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyon liralık kırmızı karta bahis oynamış" şeklindeki açıklamasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianın araştırılması için soruşturma başlatıldı.



Açıklamada, iddialarda adı geçen olay ve kişileri araştırmak üzere resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. [DHA]



