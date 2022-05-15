ÖZET İZLE: Tottenham evinde Burnley'i yıktı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham, konuk ettiği Burnley'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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ÖZET İZLE: Tottenham evinde Burnley'i yıktı
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15 Mayıs 2022 16:07
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham,Burnley'i konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada Harry Kane penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 68'e yükselten Tottenham, maç fazlasıyla ligde 4. sıraya yerleşti. 34 puanda kalan Burnley ise 17. sırada konumlandı.

Tottenham son haftasında deplasmanda Norwich'le karşılaşacak. Burnley ise gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
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