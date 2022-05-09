İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Liverpool'un Anfield Road'ta Tottenham karşısında yaşadığı puan kaybının ardından Newcastle karşısına büyük bir motivasyonla çıkan Manchester City, oldukça rahat bir performans sergileyerek karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında büyük bir şok yaşayan Manchester City'de menajer Pep Guardiola kadroda bazı değişikliklerin altına imza attı. Mahrez, Bernardo, Foden'i Newcastle maçında yedek kulübesinde tutan Pep Guardiola, Grealish, İlkay ve Jesus'a forma verdi.Newcastle karşısında 700+ pası aşan ve rakip ceza sahasında 50+ kez buluşan Manchester City'e Newcastle United karşısında galibiyeti getiren golleri, 19. ve 90+2. dakikada Sterling, 38. dakikada Laporte, 61. dakikada Rodri ve 90. dakikada Foden kaydetti.Bu galibiyetin ardından ligdeki puanını 86'ya yükselerek Liverpool'un üç puan önüne geçen Manchester City, 11 Mayısta Wolves, 15 Mayısta ise West Ham ile deplasmanda karşılaşacak.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan City menajeri Pep Guardiola, "Çok zorlu bir süreçten bu alana doğru geldik ancak hayatta kalmalıyız. Premier Lig bizim için çok büyük bir hedef ve kalan maçlarımızı kazanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dediLiverpool ile olan şampiyonluk yarışı hakkında konuşan, "Bu ülkedeki herkes Liverpool'u destekliyor. Medya, herkes... Bizim kaderimiz ise kendi ellerimizde. Bu önemli." şeklinde konuştu.