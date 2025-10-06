Özbekistan'da Cannavaro dönemi!

Özbekistan Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevine Fabio Cannavaro'yu getirdiğini duyurdu.
İtalyan efsane, imza işlemleri için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Taraflar, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli sözleşme imzaladı.
Futbol efsanesi olan Cannavaro, son olarak Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.
İtalyan efsane, imza işlemleri için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Taraflar, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli sözleşme imzaladı.
Futbol efsanesi olan Cannavaro, son olarak Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.