Özbek'ten Koç'un canlı yayın teklifine cevap

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini geri çevirdi.



Dursun Özbek, cevap metninde "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım. Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur." dedi.



İşte Dursun Özbek'in cevabı:



"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç,



Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım.



Bugün yaptığım konuşmanın metninde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum:



"Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin."



Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur.



Saygılarımla,



Dursun Aydın Özbek



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ