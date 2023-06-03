A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde birinci haftanın üçüncü maçında son şampiyon İtalya'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Antalya Spor Salonu'ndaki karşılaşma sonrası salonu dolduranlara seslenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 26 yaşındaki pasörü, seyirciye desteklerinden dolayı teşekkür etti.



"YOĞUN DESTEKLE KAZANDIK"



Ligin 1. Grubu'nda Güney Kore ve Sırbistan maçlarını da seyircinin yoğun desteğiyle kazandıklarını ifade eden Cansu Özbay, salondaki tribünlerin dolu olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.



İtalya'yı da mağlup etmenin sevincini yaşadıklarını aktaran ve maç boyu tezahüratın oyunlarına olumlu yansıdığını dile getiren Özbay, "ABD maçını da kazanarak 4'te 4 yapmak istiyoruz." diye konuştu.





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