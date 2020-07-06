Ozan Tufan'a uyarı; "Sana yakışmıyor"

Göztepe maçında sahanın en kötüleri arasında yer alan ve ikinci yarında oyundan alınan Ozan Tufan, olumsuz tavırlar sergilemesi nedeniyle teknik heyet tarafından uyarı aldı.

Haber; Akşam
Ozan Tufan'a uyarı; 'Sana yakışmıyor'
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06 Temmuz 2020 08:58
Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 3-2'lik galibiyetin mimarı olan Ozan Tufan, Göztepe maçında ise sahanın en kötüleri arasında yer almıştı. Kötü performansı sonrası ikinci yarıda oyundan alınan Ozan, tepkisini su şişelerinden almış ve olumsuz tavırlar sergilemişti.

Teknik heyetin Ozan'la bir görüşme yaptığı ve "Sen bu takımın kaptanları arasındasın. Yaptığı hareketler sana yakışmıyor. Artık daha sakin ol" diyerek, tatlı sert bir uyarıda bulundukları bildirildi.

 



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