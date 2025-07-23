Ozan Tufan 1. Lig'i beğenmedi

Transfer sezonunun devam etmesi ile birlikte Trabzonspor'da Fatih Tekke önderliğinde takımda kalacak ve ayrılması planlanan isimler şekilleniyor.
Bu kapsamda ise Ozan Tufan'ın önümüzdeki sene Trabzonspor'da devam etmesi beklenmiyor. Bunun sonucunda Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Çorum FK, Ozan Tufan için Trabzonspor'a teklif yaptı.
Oyuncunun tüm maaşını karşılamak isteyen Çorum FK'nın teklifi oyuncu tarafından kabul edilmedi.
Gelen bilgilere göre Trabzonspor'un oyuncu için gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi.
PERFORMANSI
Ozan Tufan geçtiğimiz sezonda 41 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.
Bu kapsamda ise Ozan Tufan'ın önümüzdeki sene Trabzonspor'da devam etmesi beklenmiyor. Bunun sonucunda Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Çorum FK, Ozan Tufan için Trabzonspor'a teklif yaptı.
Oyuncunun tüm maaşını karşılamak isteyen Çorum FK'nın teklifi oyuncu tarafından kabul edilmedi.
Gelen bilgilere göre Trabzonspor'un oyuncu için gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi.
PERFORMANSI
Ozan Tufan geçtiğimiz sezonda 41 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.