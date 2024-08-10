Oxlade-Chamberlain'e Ada'dan ilgi sürüyor

Premier Lig ekibi Ipswich Town, Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oxlade-Chamberlain'e Ada'dan ilgi sürüyor
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10 Ağustos 2024 18:18
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Alex Oxlade-Chamberlain'e Premier Lig'den talipler artıyor.

Express Sport'ta yer alan habere göre; Premier Lig'e yeni yükselen Ipswich Town, Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain'i gündemine aldı.

İngiliz ekibinin, tecrübeli oyuncu için kısa süre içinde harekete geçebileceği belirtildi.

SOUTHAMPTON DA İZLİYOR

Chamberlain'e ayrıca Premier Lig ekibi Southampton'ın da takip ettiği ifade edildi.

RAKAMLARI

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

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