Oxlade-Chamberlain'e Ada'dan ilgi sürüyor

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Alex Oxlade-Chamberlain'e Premier Lig'den talipler artıyor.
Express Sport'ta yer alan habere göre; Premier Lig'e yeni yükselen Ipswich Town, Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain'i gündemine aldı.
İngiliz ekibinin, tecrübeli oyuncu için kısa süre içinde harekete geçebileceği belirtildi.
SOUTHAMPTON DA İZLİYOR
Chamberlain'e ayrıca Premier Lig ekibi Southampton'ın da takip ettiği ifade edildi.
RAKAMLARI
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
Express Sport'ta yer alan habere göre; Premier Lig'e yeni yükselen Ipswich Town, Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain'i gündemine aldı.
İngiliz ekibinin, tecrübeli oyuncu için kısa süre içinde harekete geçebileceği belirtildi.
SOUTHAMPTON DA İZLİYOR
Chamberlain'e ayrıca Premier Lig ekibi Southampton'ın da takip ettiği ifade edildi.
RAKAMLARI
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
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