25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
3-0
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
4-0
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-2
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
2-3
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-0
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
2-0
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Ousseynou Niang: "Fenerbahçe daha zordu"

Union Saint-Gilloise forması giyen Ousseynou Niang, Galatasaray maçının ardından, "Benim için Fenerbahçe daha zordu." dedi.

calendar 26 Kasım 2025 01:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Union Saint-Gilloise forması giyen Ousseynou Niang, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçın ardından stadyumda basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Niang, "Fenerbahçe mi daha zordu Galatasaray mı?" sorusunun ardından, "Benim için Fenerbahçe." yanıtını verdi.

Galatasaray karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan Niang, 90. dakikada oyundan çıktı.

Union Saint-Gilloise forması altında bu sezon toplamda 20 çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
