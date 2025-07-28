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Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'ndan 2 mağlubiyet!

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, A Grubu'nda ilk gün maçlarında Polonya ve Macaristan'a mağlup oldu.

calendar 28 Temmuz 2025 22:44 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 22:45
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'ndan 2 mağlubiyet!
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Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya ve Macaristan'a mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ kentinde devam eden organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda ilk gün maçlarında Polonya ve Macaristan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Polonya'ya 17-25, 25-21, 21-25, 22-25'lik setlerle, ikinci maçında da Macaristan'a 25-19, 23-25, 17-25, 20-25'lik setlerle 3-1 yenildi.

Milli takım, organizasyonun ikinci gününde yarın saat 15.00'te Fransa ile 20.00'de ise Hırvatistan ile karşılaşacak.

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