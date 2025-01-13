Osman Zeki Korkmaz: 'Çorum bugün bizden daha fazla istedi'

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye 3-1 yenilen Uğur Okulları İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından açıklama yaptı.



Osman Zeki Korkmaz, Çorum FK'nin kazanmayı daha fazla istediğini ve bunu başardığını söyledi.



İstanbulspor olarak oynadıkları oyunla, aldıkları sonuçlarla dikkati çeken bir takım olduklarını işaret eden Korkmaz, "Dikkat çeken takımlara karşı da nerede maç yapsak rakipler ekstra motive oluyor. Buna karşı maçlara daha fazla isteyerek başlamamız gerekiyor." dedi.



İyi bir maç oynandığını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:



"Çorum bugün bizden daha fazla istedi ve kazandı. Bizim de bu konuyu her hafta yeniden çalışmak zorunda olmamız yorucu bir süreç. Yani her hafta maç motivasyonu için uğraşılmaz. Bunun için çaba sarf etmememiz ya da enerji harcamamamız lazım. Ama ne yazık ki her hafta hedef koymak için yeniden zihnimizi tazelemek için motive olmak zorunda kalıyoruz."



