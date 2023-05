Osman Şenher: '8+3'ün kime faydası var?'

Milliyet yazarı Osman Şenher, TFF'nin yabancı sınırı kararını köşesinde değerlendirdi.Şenher, "Benim burada anlamadığım TFF kulüplerden neden görüş alıyor? Ayrıca federasyon her zaman 'Yabancı konusunda kulüpler ne isterse biz onu yaparız' demiyor mu? Kulüplerin çoğu yabancı sayısının sınırsız olmasını isterken, TFF neden böyle bir karar alıyor? Madem böyle bir karar alacaksın o zaman kulüplere neden soruyorsun?" ifadelerini kullandı."İnanın Türk futbolu için çok üzülüyorum. TFF, kulüplere soruyor 'yabancı sayısı kaç olsun?' diyor. 12 kulüp 'sınırsız' olmasını istiyor. Fenerbahçe başta olmak üzere diğer kulüpler 'Ne karar alırsanız saygılıyız' diyorlar. Bir gün sonra TFF Başkanı, 'Önümüzdeki sezon da kural 8+3 olarak devam edecek' açıklamasını yapıyor...Benim burada anlamadığım TFF kulüplerden neden görüş alıyor? Ayrıca federasyon her zaman 'Yabancı konusunda kulüpler ne isterse biz onu yaparız' demiyor mu? Kulüplerin çoğu yabancı sayısının sınırsız olmasını isterken, TFF neden böyle bir karar alıyor? Madem böyle bir karar alacaksın o zaman kulüplere neden soruyorsun? Yabancı sayısı sınırsız olsa, ben futbolumuzdaki kalitenin daha da artacağını düşünüyorum.Düşünün bir kere yabancı sayısı kaç olursa olsun Fenerbahçe, Arda'yı, Ferdi'yi ilk 11'den kesebilir mi? İrfan Can Kahveci, Mert Hakan formdalarsa hocaları oynatmamazlık yapar mı? Dönüyorum Galatasaray 'a... Kerem'i, Abdülkerim'i hocaları yine 11'de oynatmaz mı? Beşiktaş'ta kaleci Mert, Salih hocaları tarafından 11'den kesilir mi?Yabancı serbest olursa, takımların içindeki rekabet daha çok artacak ama bir türlü bunu anlatamıyoruz. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin futbol danışmanı kim onu bilmiyorum. Mutlaka vardır birileri. Başkanı bu konuda neden uyarmıyorlar? A Milli Takım'da oynamak için hangi yerli futbolcu çok büyük gayret gösteriyor? Bana göre hiçbiri göstermiyor. Ama yabancı sınırı kalkarsa daha hazır olarak gelecekler, çünkü rekabet edecekler. Bunun için 8+3 kuralının futbolumuza en ufak bir katkısı olduğunu düşünmüyorum.Ben TFF'nin bu kuralı bir kez daha gözden geçireceğinden eminim. Ayrıca ne karar alınırsa alınsın süresi beş yıl olmalı. Bir sezon için verilen kararın hiçbir getirisi olmaz. Birçok teknik direktörle konuşuyorum, hepsinin de görüşü aynı. 'Oyuncu değiştirirken hata yapmayalım diye adeta savaş veriyoruz' diyorlar. 'Hatta bu kural 7+4'e çıkarsa kulübelerimize bir tane hesap uzmanı alacağız' diye görüş bildiriyorlar. Bu kural bana göre çok saçma. Kulüplerin de fikirleri değişmesinden yana. Federasyon Başkanı verdiği kararı mutlaka gözden geçirecek."