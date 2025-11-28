Osman Özköylü: 'Hakem katkısıyla olmasın'

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de maçı kazanan Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ederek, "Maçın genelinde baktığımız zaman ev sahibi takım oyuna hakim olan, hükmeden, daha fazla pozisyon bulan ve daha çok pozisyon kaçıran taraftı. Biz daha çok savunmayla rakibin etkili oyuncularını oynatmamaya çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk ve bazen de olamadık. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyordu. Maalesef bunu yeteri kadar başaramadık. Top biraz bizde kalsa, topu rakip yarı sahaya taşıyabilsek, rakip ceza sahası üzerinde oynayabilsek, biraz rakibi koşturabilsek oyunu dengeleyebilirdik ama çok basit ve çok kolay top kayıpları sonrası rakibin sürekli bizim kalemizde olmasını sağladı." diye konuştu.
Rakibin kazandığı penaltı pozisyonuna değinen Özköylü, "Çok basit bir penaltı. Yani ben olaya duygusal bakarım. İzledim penaltıyı. Çok ufak bir elle dokunuş var. Hakem penaltı verdi." dedi.
Hakemin bu atmosferde çok fazlaca kendilerini ezdiğini ve kararlarını rakip takım lehine kullandığını iddia eden Özköylü, şunları söyledi:
"Amed Sportif Faaliyetler, belki bizden 5 kat daha fazla para harcamış ama biz onlardan öndeydik. Biz de bir mücadele veriyoruz. Lütfen herkesin hakkını versinler. Burada bu kadar basit, bu kadar kolay, atmosferden, rakipten, baskıdan etkilenerek böyle komik kararlar vererek bizi de küçümsemesinler. Biz şehir takımı değil, küçük bir semt takımıyız. Bizim, toplasanız 100 taraftarımız var. Futbolcusu, teknik ekibi, yöneticisi ve başkanı yürekli bir mücadele veriyoruz. Canla başla gayret gösteriyoruz. Gerek bahis skandalından ceza alan oyuncularımız, sarı kart cezalıları, sakatlarımız, 8 eksik oyuncuyla buraya geldik. Buna rağmen aslanlar gibi mücadele vermeye çalışıyoruz. Kendi hatamızdan gol yedik. Amedspor, iyi takım ve bu ligin en favori takımı. Bu kadar kaliteli, bu kadar üst düzey oyuncunun olduğu takımın bizi yenmesi normaldir ama hakem katkısıyla olmasın."
