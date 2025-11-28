28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
1-073'
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
0-077'
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Osman Özköylü: "Hakem katkısıyla olmasın"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Amed SF maçının ardından konuştu.

calendar 28 Kasım 2025 21:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osman Özköylü: 'Hakem katkısıyla olmasın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de maçı kazanan Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ederek, "Maçın genelinde baktığımız zaman ev sahibi takım oyuna hakim olan, hükmeden, daha fazla pozisyon bulan ve daha çok pozisyon kaçıran taraftı. Biz daha çok savunmayla rakibin etkili oyuncularını oynatmamaya çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk ve bazen de olamadık. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyordu. Maalesef bunu yeteri kadar başaramadık. Top biraz bizde kalsa, topu rakip yarı sahaya taşıyabilsek, rakip ceza sahası üzerinde oynayabilsek, biraz rakibi koşturabilsek oyunu dengeleyebilirdik ama çok basit ve çok kolay top kayıpları sonrası rakibin sürekli bizim kalemizde olmasını sağladı." diye konuştu.

Rakibin kazandığı penaltı pozisyonuna değinen Özköylü, "Çok basit bir penaltı. Yani ben olaya duygusal bakarım. İzledim penaltıyı. Çok ufak bir elle dokunuş var. Hakem penaltı verdi." dedi.

Hakemin bu atmosferde çok fazlaca kendilerini ezdiğini ve kararlarını rakip takım lehine kullandığını iddia eden Özköylü, şunları söyledi:


"Amed Sportif Faaliyetler, belki bizden 5 kat daha fazla para harcamış ama biz onlardan öndeydik. Biz de bir mücadele veriyoruz. Lütfen herkesin hakkını versinler. Burada bu kadar basit, bu kadar kolay, atmosferden, rakipten, baskıdan etkilenerek böyle komik kararlar vererek bizi de küçümsemesinler. Biz şehir takımı değil, küçük bir semt takımıyız. Bizim, toplasanız 100 taraftarımız var. Futbolcusu, teknik ekibi, yöneticisi ve başkanı yürekli bir mücadele veriyoruz. Canla başla gayret gösteriyoruz. Gerek bahis skandalından ceza alan oyuncularımız, sarı kart cezalıları, sakatlarımız, 8 eksik oyuncuyla buraya geldik. Buna rağmen aslanlar gibi mücadele vermeye çalışıyoruz. Kendi hatamızdan gol yedik. Amedspor, iyi takım ve bu ligin en favori takımı. Bu kadar kaliteli, bu kadar üst düzey oyuncunun olduğu takımın bizi yenmesi normaldir ama hakem katkısıyla olmasın."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.