Osimhen, Devler Ligi'nin unutulmaz futbolcularını sıraladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'in Devler Ligi'nin unutulmaz oyuncularını sıraladığı bir videoyu paylaştı.
Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmış oyuncuları şu şekilde sıraladı:
1- Thomas Müller, 2- Raul, 3 Andres Iniesta, 4- Luis Figo, 5- Gianluigi Buffon, 6- Steven Gerrard, 7- Vinicius Jr, 8- Paulo Maldini, 9- Luka Modric, 10- Marcelo
İşte Nijeryalı futbolcunun sıralama yaptığı o video:
👀 Victor Osimhen, efsane futbolcuları sıralıyor. pic.twitter.com/fZEHNiO8tg
— Sporx (@sporx) September 10, 2025