Osimhen, Devler Ligi'nin unutulmaz futbolcularını sıraladı!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş olan unutulmaz isimlerini sıraladı.

calendar 10 Eylül 2025 17:28 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 17:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen, Devler Ligi'nin unutulmaz futbolcularını sıraladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'in Devler Ligi'nin unutulmaz oyuncularını sıraladığı bir videoyu paylaştı.

Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmış oyuncuları şu şekilde sıraladı:

1- Thomas Müller, 2- Raul, 3 Andres Iniesta, 4- Luis Figo, 5- Gianluigi Buffon, 6- Steven Gerrard, 7- Vinicius Jr, 8- Paulo Maldini, 9- Luka Modric, 10- Marcelo

İşte Nijeryalı futbolcunun sıralama yaptığı o video:

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.