Osimhen'den yabancı hakem yanıtı!

Victor Osimhen, derbi öncesi gelen yabancı hakem sorusuna cevap verdi ve, "Herhangi biri görev alabilir. Umurumda değil." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhen'den yabancı hakem yanıtı!
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24 Şubat 2025 08:53
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesi Beyaz TV'den gelen yabancı hakem sorusuna cevap verdi.

Osimhen, "Derbide yabancı hakem (Slavko Vincic) görev alacak ne düşünüyorsun?" şeklinde yöneltilen sorunun ardından, "Herhangi biri görev alabilir. Umurumda değil." yanıtını verdi.

Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan Osimhen, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.


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